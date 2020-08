Frontex : Plus d’Algériens que de Marocains sur la route de la Méditerranée occidentale

L’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a rendu public ses chiffres pour les sept premiers mois de l’année en cours, en indiquant que le nombre de passages irréguliers au niveau des frontières extérieures de l'Union européenne a diminué de 15% par rapport à l’année dernière, pour s'établir à 47 250.

Selon Murcia Today, l’agence européenne a indiqué que les arrivées s'accélèrent aux frontières extérieures de l'UE, bien que les chiffres soient toujours inférieurs à ceux de 2019. Toutefois, Frontex signale une hausse du nombre de migrants irréguliers au cours des trois derniers mois. Et d'ajouter que les routes de la Méditerranée centrale et occidentale ont enregistré deux fois plus d'arrivées en juillet qu'en juin 2020.

De ce fait, s’agissant de la route de la Méditerranée occidentale, le nombre d'Algériens (une interpellation sur deux sur cette route cette année) était sept fois plus élevé qu'il y a un an. «Les Marocains étaient la deuxième nationalité la plus représentée sur cette route», estime-t-on.

Frontex fait aussi état d'«environ 1 500 détections de passages irréguliers en juillet, 84% de plus que le mois précédent» sur cette route. Et de préciser que malgré la hausse le mois dernier, le total pour les sept premiers mois de 2020 est inférieur à la moitié du chiffre de la même période de l'année précédente à 6 100.

En revanche, c'est la route de la Méditerranée centrale qui inquiète désormais l’agence européenne. Selon cette dernière, le nombre de franchissements irréguliers des frontières européenne a augmenté de près d'un tiers le mois dernier, comparé à juin 2020, pour s'établir à 8 650.