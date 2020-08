Maroc : El Othmani rejette la normalisation avec Israël

La normalisation avec Israël s’est invitée à la séance inaugurale du 16e Forum national de la jeunesse du PJD, tenue ce dimanche 23 août. Saad-Eddine El Othmani a saisi cette tribune pour réitérer la traditionnelle opposition de sa formation à tout accord de paix avec l’Etat hébreu.

Le secrétaire général de la Lampe a affirmé, dans son discours, le rejet «du roi du Maroc, du gouvernement et du peuple marocain de toute opération de judaïsation» des lieux saints à Al Qods. Il a également insisté sur l’engagement du royaume à «défendre les droits des Palestiniens et les droits des Maqdessis et le caractère arabe et musulman d’Al Qods». Et de marteler que ce sont là des «lignes rouges à ne pas franchir».

El Othmani a condamné aussi «toute normalisation avec l’entité sioniste» mais sans nommer les Emirats arabes unis. Mais il a ajouté que «toute les concessions en cours sont inacceptables».

Le timing de cette sortie intervient alors que Jared Kushner, le conseiller spécial du président Donald Trump, devrait se rendre au Maroc dans le cadre d’une tournée dans plusieurs pays arabes.

La position exprimée, hier soir, par le n°1 du PJD rejoint la position exprimée dans le communiqué du secrétariat du PJD du 21 août. Elle est, par ailleurs, en phase avec le rejet des islamistes de la Lampe du «Deal du siècle», clairement manifesté dans le communiqué du secrétariat général du 2 juin 2019. Un texte publié seulement quatre jours après les entretiens entre le roi Mohammed VI et Jared Kushner.