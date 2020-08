Rapprochement arabo-israélien : Jared Kushner attendu au Maroc cette semaine

L'administration Trump enverra, cette semaine, deux hauts responsables au Moyen-Orient dans le but de tirer parti de l'élan de l'accord signé entre Israël et les Émirats arabes unis pour établir des relations diplomatiques.

Selon l’Associated Press, qui cite trois diplomates, le secrétaire d'État Mike Pompeo et le conseiller principal et gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, prévoient ainsi d'effectuer des visites distinctes dans plusieurs pays dans la région dans les prochains jours pour favoriser un rapprochement arabo-israélien à l’image de celui entre Israël et les Emirats.

«Pompeo devrait partir dimanche pour Israël, Bahreïn, Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Soudan», poursuivent les trois sources sous couvert d'anonymat, précisant que «l'itinéraire n'a pas encore été finalisé ou annoncé publiquement».

Pour sa part, Jared Kushner prévoit de se rendre, plus tard dans la semaine, en Israël, Bahreïn, Oman, l'Arabie saoudite ainsi que le Maroc, ont indiqué les diplomates.

En mai 2019, pour promouvoir le Plan de paix israélo-palestinien, surnommé «Deal du siècle», Jared Kushner s’était rendu au Maroc pour rencontrer le roi Mohammed VI avant de se diriger vers Amman et Jérusalem.

Dans le royaume, le gendre de Trump s’est entretenu avec le souverain autour du «renforcement des partenariats entre le Maroc et les Etats-Unis». Ils ont également abordé l’évolution de la situation régionale, notamment l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, selon un communiqué officiel relayé par l’agence MAP. Kushner avait d’ailleurs profité de sa présence au Maroc pour se rendre sur la tombe de Rabbi Haim Pinto Hakatane à Casablanca.

Sept mois plus tard, en décembre, Mike Pompeo avait visité le Maroc. Avant et pendant sa visite, des médias américains et israéliens avaient rapporté que les Etats-Unis tenteraient de pousser le royaume à rétablir ses liens diplomatiques avec Israël.

D’ailleurs, à la veille de sa visite, durant laquelle le chef de la diplomatie américaine n’avait pas rencontré comme prévu le roi Mohammed VI, Mike Pompeo avait rencontré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, au Portugal.