Dakhla : Trois individus interpellés pour coups et blessures ayant entrainé la mort

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de la ville de Dakhla ont interpellé, vendredi, trois individus âgés entre 25 et 45 ans, dont l'un est soupçonné d'être le principal suspect dans un délit de coups et blessures entraînant la mort.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique samedi que les techniciens de la scène du crime relevant de la police judiciaire de Dakhla avaient procédé, jeudi dernier, à la constatation du corps d'un individu de 47 ans, retrouvé à proximité d'un bâtiment abandonné dans un quartier résidentiel, portant des traces de brûlures au niveau du torse, du visage et des membres supérieurs.

Les recherches et investigations techniques effectuées ont permis d'identifier la victime et le suspect principal, ainsi que deux autres individus qui se trouvaient au lieu du crime au moment de la commission de celui-ci. Il ressort des recherches menées sur le terrain que le suspect et la victime buvaient ensemble de l'alcool tout au long de la nuit du crime.

Le principal mis en cause, ainsi que les deux autres suspects, ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet.