Des mesures préventives à Kelaa des Sraghna face à la recrudescence des cas d’infection au coronavirus

Les autorités locales de la province de Kelaa des Sraghna ont pris, ce samedi, une série de mesures préventives pour faire face à la recrudescence des cas d’infection au niveau de cette province du royaume.

Ainsi, il a été décidé l’interdiction du commerce ambulant, la fermeture des marchés de proximité chaque jour à partir de 16H00 alors que les kissariates seront fermées à partir de 18H00.

Les mesures préventives comportent également la fermeture des places publiques, l’arrêt des activités des petits et grands taxis à partir de 20H00, la fermeture des cafés et restaurants et des commerces à 20H00 en plus de la fermeture des hammams et de toutes les salles de sports.

Les autorités locales de la province exhortent les citoyens à s’engager avec patriotisme et responsabilité dans les efforts déployés par les pouvoirs publics et les services de santé pour contenir cette pandémie.