Les jeux de hasard au cœur d'une enquête des services de renseignements marocain et espagnol

Des agents du Centre national de renseignement (CNI), le service de renseignement et de contre-espionnage espagnol, surveillent des sociétés étrangères de jeux d'argent en ligne ayant atterri à Ceuta et Melilla depuis 2018.

Collaborant avec leurs homologues marocains, ils auraient détecté que des paiements auraient pu être effectués à des informateurs d'autres pays, écrit ce samedi le journal El Espanol, citant des sources fiables.

Le média affirme qu’un homme d'affaires marocain, habitant à Oujda et qui serait entré à Melilla avec un visa pour récolter un prix de 50 000 euros pour un pari a été l’élément déclencheur de cette enquête. Le comportement de cet homme a éveillé les soupçons des services secrets marocains, car il ne serait pas un habitué des jeux de hasard.

A l'issue des investigations, les services de renseignement marocains considèrent que ce transfert d’argent qu'ils ont intercepté serait un paiement effectué en échange de la transmission d'informations à une société turque à propos de la construction d'un complexe touristique et commercial de luxe dans la région de Nador.

«Les soupçons pèsent également sur les entreprises britanniques, qui ont déménagé de Gibraltar à Ceuta et Melilla après le Brexit, puisque les maisons de jeux en ligne bénéficient d'avantages fiscaux pour avoir leur sièges sur le sol européen. En fait, 25% de ces établissements à Ceuta sont britanniques», ajoute El Espanol.

Et de préciser que les services secrets espagnols soupçonnent aussi que certains des bureaux de ces maisons de jeux seraient utilisés pour blanchir de l'argent et fournir des informations sur l'Espagne et le Maroc à des pays tiers.