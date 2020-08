Maroc : Des blindés de l'armée déployés à Marrakech, Casablanca et Beni Mellal

Des blindés de l'armée ont été aperçus, vendredi, à Marrakech, Casablanca et Beni Mellal, villes faisant l’objet d’un durcissement des mesures de restrictions, après avoir enregistré une hausse inquiétante des cas du nouveau coronavirus.

Ainsi, à Marrakech, les véhicules de l'armée ont sillonné à nouveau les rues de la ville ocre, après avoir été absents depuis la levée progressive des mesures de confinement.

«Accompagnant les véhicules de sécurité et les forces auxiliaires, cette présence est synonyme de l’état de préparation des militaires pour assister les autorités locales à mettre en œuvre les décisions de l'état d'urgence, à sensibiliser les citoyens à la gravité de la situation épidémique, et de les appeler à faire preuve de plus de vigilance, de prudence et de respecter les mesures de précaution pour éviter la propagation du virus», écrit Al3omk.

Dans la soirée de vendredi, c’est autour de la ville de Casablanca où une importante mobilisation des forces sécuritaires, avec l'aide des forces armées, a été aperçue dans certaines zones de la capitale économique.

Ainsi, un groupe de véhicules blindés et de militaires a été vu se rassembler au niveau du boulevard Brahim Roudani, en vue de leur dispatching à partir de minuit dans plusieurs quartiers concernés par le durcissement des mesures de prévention.

C’est le cas aussi de Beni Mellal, où les restrictions au mouvement touchent 6 quartiers. Des véhicules blindés ont sillonné les grandes artères de la ville dès hier, pour assister les autorités locales à mettre en œuvre les nouvelles décisions prises par le gouvernement.

Jeudi, dans un communiqué de presse, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures restrictives visant à contenir la propagation de la Covid-19 dans les trois villes.