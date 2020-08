Trois Marocains champions de l’Europa League avec le FC Séville

Le FC Séville a remporté, vendredi soir, la finale de la coupe de l’Europa League face aux Italiens de l’Inter de Milan par trois réalisations à deux. Un match joué à hui-clos à Cologne, Covid-19 oblige.

Une victoire que le club andalou doit à ces attaquants : le néerlandais Luuk De Jong, auteur de deux buts, et le Brésilien Diego Carlos. Les Marocains Munir El Haddadi et Youssef En-Nesyri et ont débuté le match sur le banc de touche et sont rentrés en cours de jeu (respectivement à la 71' et 85').

En revanche Yassine Bounou était sur la liste des titulaires de l’entraineur Julen Lopetegui. Et comme en demi-finale face aux Anglais du Manchester United, ses interventions ont été décisives, notamment à la 65e minute lorsqu’il a remporté son face à face avec le Belge Lukaku.

EUROPA LEAGUE ?⚽@SevillaFC 2-2 @Inter



La figura del arquero Marroquí, Bono, vuelve a aparecer en el encuentro.



Gran despliegue del Belga Lukaku y con el pie logra alejar el peligro.#UELfinal #uel pic.twitter.com/yU5RAYXgti — SportsferaMX (@SportsferaMx) August 21, 2020

Bounou s'est également illustré devant le défenseur uruguayen Diego Godin sur le point de marquer son deuxième but à la 71e minute alors que le score était de 2 à 2.

Le FC Séville remporte ainsi son 6e titre dans la compétition de l’Europa League après ceux de 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 et 2016. La saison prochaine, les joueurs de Lopetegui évolueront en Champions League.