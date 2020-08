Covid-19 : Le roi Mohammed n’écarte pas un retour au confinement total

Mohammed VI a consacré entièrement le discours de la commémoration de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple à la hausse enregistrée ces dernières semaines tant dans les nombres des cas de contaminés que des décès par la Covid-19. Le souverain a ainsi tiré la sonnette d’alarme sur une situation qui prend des proportions inquiétantes.

«Hélas, nous avons constaté que, par la conjonction de plusieurs facteurs, la levée du confinement s’est accompagnée d’une multiplication exceptionnelle de cas d’infection.» Le roi Mohammed VI

«En effet, certains ont confondu levée du confinement et fin de la maladie alors que d’autres ont affiché un laisser-aller et un relâchement inadmissibles»,a-t-il ajouté. A ceux qui réfutent l’existence même de la pandémie, le souverain leur a répondu que «la maladie est bien réelle ; soutenir l’inverse nuit, non seulement à celui qui le prétend, mais aussi à sa famille et à ses compatriotes. Cette maladie ne fait aucune distinction entre population rurale et population urbaine, ni entre enfants, jeunes et personnes âgées».

Menace d’un retour au confinement total

Sur un ton franc et direct, il a reconnu qu’«une frange importante de la population ne respecte pas les mesures sanitaires préventives adoptées par les pouvoirs publics comme le port du masque, l’observation des règles de distanciation sociale, l’utilisation des produits d’hygiène et de désinfection».

Mohammed VI a affirmé avec fermeté que «ces attitudes irrationnelles sont d’une part dénuées de civisme (…) elles traduisent d’autre part un manque de solidarité car être solidaire, ce n’est pas seulement aider autrui matériellement, c’est surtout, dans cette situation, éviter d’être potentiellement un vecteur de contamination pour les autres».

Le roi a, par ailleurs, pointé des «postures (qui) prennent à rebours les efforts fournis par l’Etat, qui, Dieu soit loué, a réussi à apporter son soutien à de nombreuses familles restées sans moyens de subsistance. Toutefois, cet appui ne peut continuer indéfiniment, car les aides accordées par l’Etat excèdent ses ressources».

Une mise en garde accompagnée par la menace d’un éventuel retour au confinement total : «Si cette tendance haussière perdure, la Commission scientifique chargée du suivi de l’évolution du Covid-19 pourrait préconiser un retour au confinement, voire un durcissement des mesures sanitaires.»

«Dans l’hypothèse où, Dieu nous en garde, cette décision difficile devait être prise, ses répercussions sociales et économiques seraient rudes pour l’ensemble des citoyens.» Le roi Mohammed VI

Quelques heures avant que le roi ne prononce son discours du 20 août, le gouvernement a annoncé l’adoption de plusieurs mesures pour circonscrire la propagation du coronavirus à Casablanca, Marrakech et Béni Mellal, avec à la clé le confinement de certains quartiers dans les trois villes, les fermetures de plages (pour Casablanca), des hammams et salon de coiffure et de beauté.