Etats-Unis : Le Musée Kaplan acquiert une mdemma de tradition judéo-marocaine

Le Musée de Mollie et Louis Kaplan, qu’abrite la Congrégation Beth Yeshurun au Texas (Etats-Unis), a acquis une ceinture de mariage (mdemma) marocain fabriquée à la fin du XIXe siècle. Cette acquisition a été rendue possible, grâce à un don de Barbara et Bruce Eskowitz, Wendy et Andy Bernstein, et Jeffery et Teresa Kaplan, qui ont offert cette pièce au musée, en l’honneur de leur père, Jerry Kaplan, à l’occasion de son 90e anniversaire.

La ceinture sera exposée lors de la réouverture du musée Kaplan, où elle incarne tout le savoir-faire des artisans d’orfèvrerie judéo-marocains, qui ont façonné la bijouterie marocaine au cours des siècles passés. Cette mdemma marocaine rejoindra une ceinture de mariage ashkénaze en argent, qui fait partie de la collection permanente du musée.

L’extérieur est construit dans un design d'argent doré avec du corail et de la turquoise. L’intérieur sert d’amulette, avec de longues incantations pour une vie longue et fructueuse de la mariée. Daniel Musher, président du comité du musée, a déclaré à JHV Online que les juifs mizrahis (ceux des pays arabes) ont en effet eu coutume d’habiller traditionnellement la mariée de robes multicolores (lkeswa lekbira), élaborées avec une large ceinture.