Le Maroc adhère à la Déclaration de soutien à l’opposition vénézuélienne parrainée par Washington

Le Maroc vient de donner une nouvelle preuve de sa solidarité avec l’opposition vénézuélienne. «Le Royaume du Maroc se joint aux Etats-Unis et le groupe des Etats pour soutenir le peuple vénézuélien dans ses efforts pour revendiquer ses droits», a écrit le 19 août le ministère des Affaires étrangères sur son compte Twitter.

Une initiative immédiatement saluée par Julio Borges, député à l’Assemblée et commissaire présidentiel pour les relations extérieures du gouvernement que préside Juan Guaido.

«Nous remercions le Maroc d'avoir rejoint la Déclaration commune dans laquelle le monde appelle à la tenue d’élections libres et à une transition au Venezuela. Le soutien à la cause démocratique et le rejet des manœuvres de la dictature pour tenter d'arrêter le changement auquel aspirent les Vénézuéliens sont consolidés», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Borges a déjà rencontré, fin septembre 2019 à New York, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en marge des travaux de la 74e session de l’Assemblée générale des Nations unies.



Pour rappel, le royaume n’a cessé depuis janvier 2019 d’apporter son appui au chef de l’opposition comme président légitime du Venezuela. En témoigne la nomination en juillet 2019 de José Ignacio Guédez représentant à Rabat de l’opposition à Nicolas Maduro.

Le Maroc prend part également aux réunions internationales du Groupe de Lima de soutien à l’opposition vénézuélienne, une instance constituée en août 2017 et réunissant 14 pays du continent américain. Il a ainsi participé à la rencontre du 6 août 2019 organisée dans la capitale péruvienne sous la présidence de l’ancien conseiller à la sécurité des Etats-Unis, John Bolton.

Le 14 août, les membres du Groupe de Contact International sur le Venezuela, dont les Etats-Unis et l’Union européenne ainsi que des pays d’Amérique latine, ont signé une déclaration dans laquelle ils réitèrent leur reconnaissance de Juan Guaido président légitime du pays et appellent au maintien des sanctions économiques et politiques contre le régime de Maduro.