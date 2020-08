Maroc : 1 325 infections au nouveau coronavirus en 24 heures, avec 194 cas critiques

Jusqu’à 17h ce jeudi, 1 472 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 42 489 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. «Nous atteignons ainsi 131 infections cumulées pour 100 000 habitants», a déclaré le directeur du Centre national des opérations d’urgence, Dr. Mouad Mrabet, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Le Maroc a enregistré 1 230 nouvelles guérisons, portant à 32 806 le nombre total, avec un taux de rémission de 68%. En revanche, 32 morts sont à déplorer portant à 775 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, avec un taux de létalité arrivé à 1,6%. Ces décès ont été enregistrés à Marrakech (9), Casablanca (8), Fès (4), Sefrou (1), Taza (1), Meknès (1), Agadir (1), Tanger (1), Tétouan (1), Ouezzane (1), Midelt (1), Ouarzazate (1), Khouribga (1) et Salé (1) a souligné encore le responsable.

Désormais, le pays compte 14 057 cas actifs sous traitement (39 pour 100 000 habitants en moyenne). Ils se répartissent en grande partie entre Casablanca-Settat (4 999), Marrakech-Safi (2 463), Rabat-Salé (1 447), Fès-Meknès (1 303), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (1 213) et Beni Mellal-Khénifra (1 092). Le nombre le plus bas, inférieur à 100, se situe entre Laâyoune Es-Sakia El Hamra (56) et Guelmim-Oued Noun (36). Le nombre de patients en état critique atteint désormais 194, dont 54 sous assistance respiratoire.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat compte 301 nouveaux cas : 208 à Casablanca, 24 à Mediouna, 21 à Mohammedia, 19 à El Jadida, 9 à Settat, 7 à Nouaceur, 6 à Benslimane, 4 à Sidi Bennour et 3 à Berrechid. Vient ensuite Fès-Meknès avec 262 nouvelles infections : 95 à Fès, 62 à Sefrou, 34 à Taza, 30 à Meknès, 17 à Boulemane, 10 à Taounate, 9 à El Hajeb et 5 à Ifrane.

Marrakech-Safi suit avec 240 nouveaux cas : 169 à Marrakech, 27 à El Haouz, 20 à El Youssoufia, 11 à Rehamna, 5 à Kelaa des Sraghna, 3 à Chichaoua, 3 à Essaouira et 2 à Safi. Beni-Mellal-Khénifra compte 154 nouveaux cas : 88 à Azilal, 28 à Khouribga, 24 à Beni-Mellal et 14 à Khénifra.

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma en a identifié 101 : 42 à Tétouan, 35 à Tanger, 16 à Al Hoceïma, 6 à M’diq-Fnideq et 2 à Ouezzane. Rabat-Salé-Kénitra compte 95 nouvelles infections : 48 à Salé, 22 à Skhirat-Témara, 16 à Rabat, 6 à Kénitra, 2 à Sidi Slimane et 1 à Khémisset.

Pour sa part, Drâa-Tafilalet a enregistré 82 nouvelles infections : 27 à Zagora, 22 à Midelt, 18 à Errachidia, 10 à Ouarzazate et 5 à Tinghir. Dans la région de Souss-Massa, 41 infections ont été confirmées : 20 à Agadir Ida Outanane, 17 à Taroudant et 4 à Inezgane Aït Melloul. Quant à l’Oriental, 30 cas y ont été enregistrés : 11 à Nador, 7 à Guersif, 7 à Oujda Angad, 3 à Berkane et 1 à Taourirt.

Dakhla-Oued Ed Dahab en a confirmé 9, dans la province de Dakhla. Guelmim-Oued Noun en aura compté 8 : 4 à Sidi Ifni, 2 à Guelmim et 2 à Tan Tan. Enfin, Laâyoune-Es Sakia El Hamra en a enregistré 2 : 1 à Laâyoune et 1 à Es-Smara.