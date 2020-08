Covid-19 : «Semi-confinement» pour Casablanca, Marrakech et Beni Mellal

Ce jeudi 20 août, le gouvernement a publié de manière officielle les nouvelles mesures restrictives visant à contenir la propagation de la Covid-19 dans trois villes : Casablanca, Marrakech et Beni Mellal.

Pour la ville de Casablanca :

- Fermeture de toutes les plages de la ville de Casablanca, des plages de Dar Bouazza et de la plage de Paloma à Ain Harrouda.

- Fermeture des hammams sur le territoire de la ville de Casablanca à partir du vendredi 21 août à minuit.

- Renforcement des mesures déjà prises en fermant l’accès et à la sortie de deux quartiers de la préfecture de Sidi Bernoussi, d’un quartier et un douar à Ain sebaa Hay Mohammadi, de deux rues à Fidae – Mers Sultan, de sept quartiers et avenues de Casablanca-Anfa et de trois rues à la préfecture de Ben M'sik.

- Les mesures prises dans ces zones ciblées comprennent également : la fermeture des cafés et restaurants, en plus des commerces de proximité et des grands centres commerciaux à 20 heures puis fermeture des marchés de proximité à partir de 16 heures, en plus de la fermeture totale des hammams, des salons de beauté. De plus, la diffusion des matchs de football est désormais interdite.

Pour la ville de Marrakech :

- Restrictions d'accès à 12 quartiers de la ville

- Intensification du contrôle des déplacements au niveau de la ville avec une fermeture complète des accès secondaires.

- Les cafés, les restaurants et les commerces devront fermer à 22 heures, sans dépasser les 50% de leur capacité.

- Les transports publics de voyageurs ne sont pas autorisés à dépasser les 50% de leur capacité.

- Les marchés de proximité et souikas fermeront à 17 heures.

- Fermeture des espaces verts et jardins publics.

Pour la ville de Beni Mellal :

- Accès restreint à 6 quartiers de la ville à partir du 21 août à midi.

- Fermeture des hammams et des salons de beauté.

- Fermeture des salles et des terrains de sport.

- Les grandes surfaces fermeront à 20 heures.

- Les marchés fermeront à 14 heures.

- Les centres commerciaux, les commerces, les cafés et les espaces publics (jardins et parcs) fermeront à 18 heures.