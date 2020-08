«L’Historiographe du royaume», le roman très attendu de la rentrée littéraire

Le philosophe et écrivain français Maël Renouard signe un roman qui promet de marquer la rentrée littéraire. Intitulé «L’Historiographe du royaume», cet ouvrage paru aux éditions Grasset est un portrait de Hassan II, sous une forme romancée. «Un roman passionnant, tant la véracité du récit est énorme et précise», relate l’écrivain Tahar Benjelloun dans Le Point. Le narrateur s’appelle Abderrahman, élève brillant et d’un milieu modeste, qui se fait remarquer par le prince. Devenu roi, il le nommera «gouverneur académique de Tarfaya et des territoires légitimes», avec l’idée de l’éloigner de Rabat.

Abderrahman «passera sa vie entre des moments de grâce et d’autres de disgrâce». Un autre chapitre du roman est consacré au putsch de Skhirat. Le narrateur est invité au palais et suivra le roi pour s’abriter des balles. «Après cette épreuve racontée avec moult détails, il est nommé historiographe du royaume», écrit Tahar Benjelloun.

L’auteur marocain précise que Maël Renouard n’a jamais été Maroc, mais qu’il s’est beaucoup documenté, notamment pour la rédaction de ce roman qui a pris des années. Résultat, un roman plein de détails sur le caractère du roi défunt. De ce fait, il s’agit «probablement de la première fois qu’un portrait sans concession» est tracé sur Hassan II, note Tahar Benjelloun.