Le président de Melilla n’accepte pas que le Maroc considère les produits de sa ville comme non-européens

Le Maroc a décidé de considérer les produits fabriqués à Melilla comme non-européens. La Confédération des entrepreneurs locaux a déjà tiré la sonnette d’alarme sur les conséquences de la mesure. «La douane marocaine n'accepte plus le formulaire EUR-1, qui certifie l'origine européenne des marchandises, si la société exportatrice a son siège social dans la ville autonome», s’est-elle plainte dans un communiqué publié le 13 août.

En écho à ces préoccupations, le président de Melilla a annoncé le mercredi 19 août dans des déclarations à la presse qu’il s’agit d’une nouvelle action du Maroc visant à «contrôler et asphyxier l’économie de la ville».

Eduardo de Castro, du parti Ciudadanos (centre-droit), a souligné que de part ses prérogatives limitées, il n’est pas habilité à traiter directement ce dossier avec Rabat. Et de renvoyer immédiatement la responsabilité du règlement du problème dans le camp de l’exécutif Sanchez, affirmant que «le gouvernement de la nation est conscient de cette nouvelle situation… Le Maroc fait ce qu’il veut que cela nous plaise ou non».

Le président de Melilla a assuré que c’est «au ministère des Affaires étrangères de réagir», tout en rappelant qu’ «il y a des discussions entre Rabat et Madrid sur cette question et d'autres, comme l'accueil de mineurs étrangers non accompagnés du pays voisin»...



Néanmoins, Edouardo de Castro a regretté que «les choses avancent lentement avec le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères, alors que nous souhaitons une solution le plus tôt possible».