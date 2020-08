Belgique : Une bavure policière mortelle à Charleroi révélée par la famille de la victime

En 2018, l’aéroport de Charleroi a été le théâtre d’une bavure policière raciste, à l’encontre d’un passager slovaque, laissé pour mort aux pieds de policiers arborant le salut nazi. Dans le temps, l’épouse de la victime, un entrepreneur appelé Jozef Chovanec, a porté plainte, mais des images viennent à peine d’émerger, confirmant l’aspect raciste des faits.

Révélées par le quotidien flamand Het Laatste Nieuws, les vidéos de la caméra de surveillance montrent l'intervention de la police belge dans une cellule du commissariat à l’aéroport de Charleroi. Le père de famille âgé de 38 ans paraît agité et les agents tentent d’agir, mais leur action tourne à la bavure, au cours de laquelle des policiers s’assoient pendant 18 minutes sur le ressortissant, au niveau de la cage thoracique. Alors que Jozev Chovanec est visiblement en détresse cardiaque, une policière danse et fait un salut nazi, dans une hilarité générale.

C’est plus tard que les secours interviennent et tentent de réanimer l’entrepreneur, mais le massage cardiaque ne semble pas suffire. Jozev Chovanec est alors transporté à l’hôpital, où il finira par décéder. Avocate de la partie civile, Ann Van de Steen a déclaré à Het Laatste Nieuws qu’il y a eu aussi des «mots prononcés tels que ‘Ce n’est pas une perte pour la société que monsieur va mourir’».

La tragédie rappelle tristement des scènes de bavures ayant mal tourné, telle que celles de George Floyd aux Etats-Unis. Aujourd’hui, la veuve de Jozev Chovanec et sa famille veulent connaître la vérité et mettre en lumière également l’état de confusion et de psychose visible lors de son interpellation. «Il semblait avoir perdu la tête et ne trouvait plus les documents d’embarquement qu’il possédait pourtant. L’autopsie et les analyses montrent qu’il n’était pas sous l’emprise d’alcool ou de drogue», indique RTL Info.

Depuis deux ans qu’une procédure judiciaire a été enclenchée, l’affaire est restée au point mort. Mais la partie civile espère que ces nouvelles révélations feront avancer les investigations. De son côté, la direction de l’aéroport de Charleroi a annoncé avoir pris connaissance des images à travers les révélations de la presse. Elle a dénoncé les actes, affirmant qu’un avocat sera désigné pour se constituer également partie civile contre X.