Marrakech-Safi : Des lots de respirateurs artificiels mise à la dispositon de la direction régionale de la santé 

Le Conseil de la région Marrakech-Safi a annoncé avoir mis à la disposition de la Direction régionale de la santé des lots de respirateurs artificiels nécessaires aux cas critiques de personnes contaminées par le Covid-19.

Un communiqué du conseil a indiqué que cette initiative intervient «en interaction avec les dernières évolutions alarmantes de la situation épidémiologique au niveau de la préfecture de Marrakech en raison de l’augmentation du nombre de cas confirmés au Covid-19 et la grande demande sur les respirateurs artificiels».

La même source souligne que tous les services de la région Marrakech-Safi resteront mobilisés en coordination avec les services sanitaires et les autorités locales pour maîtriser et lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Le Conseil régional de Marrakech-Safi s’était mobilisé depuis mars dernier, pour appuyer le personnel soignant avec des équipements et du matériel de stérilisation au profit de la Direction régionale de la santé ainsi que le commandement régional de la protection civile pour un montant de 7 millions de dirhams.

Le montant global alloué par le conseil dans le cadre de la lutte contre les répercussions de la pandémie s’élève à 23 MDH.

La ville de Marrakech subit une forte pression au niveau de ses hôpitaux qui reçoivent de plus en plus de cas suspects de coronavirus en plus des cas critiques, tout en assurant en même temps des consultations médicales régulières. Lundi, le personnel médical de l’hôpital Ibn Zohr a brisé le silence, en dénonçant la situation «chaotique» de cete infrastructure hospitalière, tandis que des médecins estiment que celle du CHU Mohammed VI de Marrakech reste aussi «alarmante».