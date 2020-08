Arrestation à la George Floyd à Düsseldorf : Le jeune est un Maroco-allemand

Les médias allemands continuent de publier de nouvelles révélations sur l’arrestation controversée d’un jeune de 15 ans à Düsseldorf, samedi dernier, dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Elle montre un jeune immobilisé par terre par deux officiers, le genou de l'un deux reposant sur la tête de l'adolescent avant de glisser ensuite vers sa nuque. Des images qui rappellent l'immobilisation, par un policier, de l’Afro-américain George Floyd ayant conduit à sa mort, en mai dernier.

Ce mercredi, le média Heise qui cite le journal Kölner Stadt-Anzeiger, a précisé que l’adolescent en question est un Maroco-allemand, «connu de la police». «Il aurait attaqué l'un des policiers avec son poing et aurait insulté les policiers en les qualifiant de "fils de putes" (sic) et ne voulait pas être menotté», poursuit-on, sans donner plus de détails sur l'identité du jeune homme.

Selon la police allemande, la vidéo qui circule sur Internet ne montre qu'une partie de l'action, car l'immobilisation au sol a pris entre deux à trois minutes et les policiers «se sont sentis menacés».

Le maire de Düsseldorf, Thomas Geisel (SPD), a qualifié les images vidéos de dérangeantes. Le ministre allemand de l'Intérieur, Herbert Reul, n'a quant à lui reçu le rapport sur cet incident que lundi.

Par ailleurs, l'opération de la police, survenue samedi, a commencé dans la soirée vers 19 heures lorsque dix jeunes émeutiers auraient visé un restaurant McDonald's dans l'un des quartiers de la ville.