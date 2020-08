Prise en charge des Covid+ : Une vingtaine d’ONG dénoncent leur exclusion auprès de Ait Taleb

Une vingtaine d’organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la promotion du droit à la santé ont dénoncé leur exclusion de la stratégie de prise en charge en ambulatoire des cas suspects ou confirmés de Covid-19.

«Nous, les représentants des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la promotion du droit à la santé signataires de cette lettre, sommes étonnés et profondément déçus que la société civile soit exclue de la stratégie de prise en charge en ambulatoire des cas suspects et des cas confirmés de Covid-19», écrivent-elles dans une lettre envoyée au ministère de la Santé et relayée par L’Economiste.

Rappelant avoir été «très rapidement mobilisées pendant la période du confinement», les 22 ONG estiment que «les conjonctures sanitaire, sociale et économique actuelles, imputables à la pandémie de la Covid-19, imposent une mobilisation des toutes les ressources disponibles en vue d’une synergie d’action pour réduire les effets de cette crise sanitaire inédite sur nos concitoyens».

Et d’assurer que lesdites associations «sont en mesure d’assurer le dépistage sérologique rapide de la Covid-19, l'orientation et l’accompagnement des cas suspects ou confirmés suivis en ambulatoire en parfaite synergie et en étroite collaboration avec les structures hospitalières, les autorités sanitaires et les autorités administratives».

La lettre est signée par l’Association marocaine des droits humains (AMDH), l’Organisation marocaine des droits humains (OMDH), la Coalition marocaine pour le droit à la santé, l’Association de Lutte contre le sida (ALCS) et l’Observatoire marocain des prisons, entre autres.