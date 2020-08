Maroc : Un incendie de forêt circonscrit à Fnideq

L'incendie qui s'est déclaré, mardi, dans la forêt Anjra Nord située au douar Azfa dans la commune de Fnideq (préfecture de M'diq-Fnideq) a été circonscrit, a indiqué le directeur provincial des Eaux et forêts et de lutte contre la désertification de Tétouan, Jabir Mokaram.

L'incendie s'est déclaré vers 15h00 et a été circonscrit à 18h30, a déclaré à la MAP le responsable, relevant que la superficie calcinée est estimée à environ 1,5 hectare, composée essentiellement des essences secondaires.

209 éléments des Eaux et forêts et de la lutte contre la désertification, la protection civile, les Forces auxiliaires, la Gendarmerie royale, les autorités locales et de la promotion nationale, ainsi que des volontaires, appuyés par deux avions Canadairs des Forces royales air (FRA) et deux avions Turbo trush de la Gendarmerie royale ont été mobilisés pour venir à bout de cet incendie, a-t-il fait savoir.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.