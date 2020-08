Le drapeau marocain dans le nouveau clip de Cheb Khaled irrite des internautes algériens

Cheb Khaled est au cœur d’une nouvelle polémique. Et pour cause, la présence du drapeau marocain, aux côtés de ceux du Liban et de l'Algérie, dans le teaser du clip de sa chanson «Elle s’appelle Beyrouth», en solidarité avec le pays du cèdre suite au drame du 4 août.

Une apparition qui a irrité une partie de ses compatriotes, rapporte le média Observalgérie. Visiblement très remontés contre leur idole, des internautes algériens n’ont pas hésité à le traiter de «traitre», précise la même source.

Des attaques que le chanteur n’a pas ignorées. «Ils nous font honte. Nous devons tous être unis sur cette terre qui va très mal en ce moment. Ils se focalisent sur une appartenance d’un pays qu’ils déshonorent», a écrit Cheb Khaled sur son compte officiel Instagram. Et de revendiquer fièrement qu’il est «avant tout un citoyen du monde».

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des Algériens s’en prennent au chanteur à cause de sa proximité avec le Maroc. «En juillet 2019, le chanteur algérien avait beaucoup irrité les Algériens en sortant une chanson en soutien pour l’équipe du Maroc lors de la CAN 2019», rappelle la même publication en ligne.

Cheb Khaled a la nationalité marocaine depuis 2013, rappelle Observalgerie.