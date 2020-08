Comprendre les émeutes d’Utrecht et l’implication de Néerlando-marocains

Plus tôt la semaine dernière, des groupes de jeunes à La Haye sont descendus dans les rues lors d'une série d'émeutes qui ont touché plusieurs quartiers. Les émeutes, qui ont duré quelques jours et ont abouti à plusieurs arrestations, ont ensuite été observées dans certains quartiers d'Utrecht, impliquant des jeunes néerlando-marocains.

Les personnes arrêtées ont été accusées d'émeutes, d'agression publique, de comportement menaçant et de violation de l'ordre d'urgence mis en place pour mettre fin aux troubles. Les médias néerlandais ont également rapporté que l'un des quartiers où ces événements ont commencé «a été le théâtre de fréquentes émeutes dans le passé et est l'un des plus pauvres des Pays-Bas avec une forte population migrante», y compris une part d’immigrés d'origine marocaine. À Utrecht également, des jeunes ont déclaré souffrir de la situation sanitaire due au nouveau coronavirus, aux interdictions de voyager et à l'ennui.

Une expression d'un sentiment d’exclusion

Mais pour Sahil Achahboun, sociologue néerlando-marocain, les émeutes de ce type sont un phénomène récurrent aux Pays-Bas. «Ce n'est pas la première fois que cela se produit aux Pays-Bas, en particulier dans ces quartiers», rappelle l’expert né et ayant grandi dans l'un des quartiers touchés par les émeutes. Ce qui n'est pas non plus une première : le fait de «prétendre que la plupart des émeutiers étaient marocains», ajoute-t-il. «C'est ainsi que certains grands journaux et médias aux Pays-Bas ont tendance à réagir lorsque quelque chose de similaire se produit dans ces régions», pointe-t-il du doigt, soulignant que les émeutes incluaient des jeunes néerlandais d'horizons différents, et pas seulement des Marocains.

«Il est habituel de commencer à parler des Marocains comme de ceux qui déclenchent des émeutes. Mais si nous continuons à penser comme ça, nous aurons une compréhension limitée de ce qui se passe réellement.» Sahil Achahboun

Pour comprendre pourquoi ces jeunes ont été impliqués dans de tels événements, il est nécessaire de prendre en considération les problèmes auxquels ils sont confrontés. «Quand les gens demandent pourquoi cela s'est produit, la première réponse est qu'il n'y a pas une seule raison, mais plutôt une série de facteurs déclencheurs», explique le sociologue.

L'un de ces facteurs est «le sentiment d'exclusion que vivent de nombreux néerlando-marocains en plus de la discrimination et du racisme». «Cela joue un rôle majeur quand on voit des gens se battre contre le même gouvernement auquel ils reprochent de les avoir exclus», souligne-t-il.

«On peut appeler cela de la "vengeance", un moment pour exprimer des sentiments de haine contre le gouvernement», ajoute-t-il, en rappelant que la plupart des émeutiers ont le sentiment qu'ils n'ont pas de rôle dans la société et ne se sentent donc pas responsables des quartiers touchés par ces événements.

Maintenir et reproduire les stéréotypes

Sahil Achahboun précise que certains émeutiers ont d'autres facteurs et problèmes qui peuvent différer d'un contexte à l'autre. «Ce ne sont pas seulement un type de jeunes, car ils ont des origines différentes», se référant aux émeutiers néerlandais comme à ceux issus de l'immigration.

Une autre raison qui vient à l'esprit lorsque l'on aborde les émeutes est «les stéréotypes et la façon dont ils se reproduisent encore et encore». «Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les Marocains, la façon dont nous réagissons et parlons du problème ne fait que renforcer le stéréotype», rappelle notre interlocuteur. Pour lui, penser ainsi «pousse ces jeunes à se sentir plus exclus et discriminés» et leur donne une «raison de se rebeller contre l’autorité».

«Lorsque nous disons que nous sommes dans une société démocratique et que nous avons des chances égales, nous devons agir ainsi.» Sahail Achahboun

Selon le sociologue, blâmer ces jeunes sans reconsidérer les responsabilités à leur égard permet de «valoriser et de reproduire les stéréotypes sur la communauté néerlando-marocaine». «Ces jeunes considèrent qu’il ne s’agit pas de leur gouvernement et se comportent comme les autres les imaginent, reproduisant ainsi le même vieux stéréotype», conclut-il.