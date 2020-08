Le PPS interpelle Saad-Eddine El Othmani sur le refus de prise en charge de la Covid-19 par la CNOPS

Le PPS a réagi, ce mardi, à la note de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) annonçant qu’elle ne rembourse pas les prestations liées au coronavirus.

Ainsi, dans une question écrite adressée au chef du gouvernement Saadeddine El Othmani, la députée Touria Squalli Alaoui a rappelé que «la crise sanitaire que traverse actuellement notre pays du fait de la pandémie de Covid-19 nécessite une série de mesures sanitaires et préventives de base». «Nous pensons qu'il est important dans ce contexte d'examiner le plus grand nombre possible de personnes susceptibles de transmettre le virus à leur entourage, dans l'environnement familial ou professionnel, ou dans les lieux publics, ce qui nécessite de donner de toute urgence des directives aux organismes et agences de couverture sociale pour intervenir», écrit-elle.

Mais pour la députée du parti du Livre, «alors que le gouvernement été attendu pour prendre des mesures dans ce sens, nous avons été surpris par une note interne de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, portant le numéro 23/2020, précisant que les frais d’analyses biologiques, des examens radiologiques de diagnostic et de suivi, les séjours hospitaliers ainsi que les médicaments ne sont pas pris en charge».

«Cette logique est incompatible avec le dernier discours de Sa Majesté le Roi, à l'occasion de la Glorieuse Fête du Trône, au cours duquel Sa Majesté a appelé à une couverture sanitaire universelle pour tous les citoyennes et citoyens marocains.» Touria Squalli Alaoui

Pour la députée, il est donc urgent et nécessaire de garantir la prise en charge des assurés atteints de la covid-19.