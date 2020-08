Coronavirus : Nouvelles mesures de restriction à Sidi Bernoussi et Sidi Moumen

En relation avec la pandémie COVID-19, il a été procédé ce jour 17 août 2020, au bouclage de plusieurs quartiers de Casablanca, notamment à Sidi Moumen et Sidi Bernoussi. Le bouclage concerne les quartiers suivants :

- Anassi à Sidi Moumen pour les entrées

22-23-24-25-26, 27A et 27B.

- Maaguiz à Sidi Bernoussi pour les blocs 1-2-3-4 et 24-25-26-27, ainsi que les immeubles 10-11 et 12.

Il a été égalemment décidé de la fermeture des commerces de proximité, des cafés et des restaurants à Anassi et Maaguiz dès 20h, des marchés des deux quartiers à 15h, d’un espace de jeux pour enfants à Sidi Moumen, du marché de proximité «Bilal» à Sidi Moumen a 18h, d'une supérette BIM du quartier El Houda, ainsi que de 20 cafés et 5 snack pour non respect des mesures.