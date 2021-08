Nomad #112 : Au désert d’Agafay, une pause spirituelle au milieu d’un paysage lunaire

Le désert d’Agafay, caillouteux contrairement à Merzouga, s’étend sur des centaines d’hectares, sur les premières hauteurs du Haut-Atlas du Maroc. Une fois sur place, on pourrait penser que l’on foule la Lune. A seulement une trentaine de kilomètres de Marrakech, la destination offre une expérience unique. Le désert rocailleux, le ciel bleu et les neiges de l'Atlas offrent un tableau magique pour tous ceux ayant besoin d'évasion. La nuit est féerique, puisque loin du tumulte de la ville, où se dresse un ciel au milliers d’étoiles.

Remontons le temps pour comprendre la naissance de cette nouvelle destination touristique. En 2005 le premier camp en plein désert d’Agafay a vu le jour, juste après la signature de l’Open Sky (en 2004). L’ouverture du ciel a boosté les arrivées, et une demande particulière des touristes internationaux : Vivre l’expérience du désert mais sans devoir faire 8 heures de route pour aller à Merzouga ou Mhamid El Ghizlane. Le tout en maximum trois jours.

Un filon qui n’a pas échappé à Abdelkhalek Benalila, propriétaire du White Camel, un hotel situé dans le désert d’Agafay. Il est parmi les premiers à implanter des camps luxueux sur place. Son expérience à Merzouga et Mhamid El Ghizlane l’aident à créer le concept. «On a rapproché l’expérience des camps de nomades pour les touristes», explique à Yabiladi l'hôtelier, surnommé «le roi des camps».

Nomades pour quelques jours

Aller au désert d’Agafay représente une pause dans le temps. Une expérience «spirituelle», hors des sentiers battus, caractérisée par une communion avec la nature, et une connexion reliant le ciel et la terre.

Les touristes passent la nuit sous des tentes qui sont bien équipées. «Nos clients vivent la vie de nomades le temps de quelques jours, avec une cuisine berbère, des feux de camps le soir, une vraie expérience des mille et une nuits», précise notre interlocuteur.

Les tentes (ou lodges) ne sont pas rudimentaires, mais équipées de climatisation, de lits king size, de l’eau chaude, de toilettes privées et une vue imprenable sur le désert. L’aventure continue au-delà des chambres, puisque le personnel de l'hôtel est habillé en bleu, couleur de prédilection des Touaregs, de chèches et de tenues de nomades.

Contacté par Yabiladi, Abdellatif Abouricha, responsable de la communication au sein du Centre régional de tourisme de Marrakech, souligne que le désert d’Agafay est un nouveau produit pour les «nationaux» et fait partie des «nouveaux itinéraires» proposés aux Marocains. Pas moins de 15 prestataires se trouvent, actuellement, dans le désert d’Agafay.

Observer les étoiles

Parmi les activités proposées dans les différents hôtels du désert d’Agafay : Balades en dromadaire, quad, boogie, piscine en plein désert (tout en respectant le cadre et l’environnement).

«Le soir, on regarde les étoiles avec des télescopes. On raconte les histoires de la vie nomade. On veut préserver la vie bédouine.»