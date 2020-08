Maroc : 1 069 nouveaux cas du coronavirus, 597 rémissions et 189 cas graves ou critiques

Entre dimanche et lundi, le Maroc a enregistré 1 069 nouveaux cas du coronavirus, portant à 43 558 le nombre de personnes infectées par le Sars-CoV-2 depuis le début de cette pandémie.

«Nous atteignons ainsi 120 infections cumulées pour 100 000 habitants», a déclaré le directeur du Centre national des opérations d'urgence, Dr. Mouad Mrabet, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé. «Le taux d’infection a atteint 3 pour 100 000 habitants lors des dernières 24 heures», a-t-il précisé.

De plus, le Maroc a enregistré, lors des dernières 24h, 597 nouvelles rémissions, portant à 29 941 le nombre total et le taux de rémission à environ 69%.

En revanche, 23 morts sont à déplorer, portant à 681 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19. «Ces décès ont été enregistrés à Marrakech (7), Casablanca (3), Tanger (3), Errachidia (2), Fès (2), Agadir (1), Meknès (1), Nador (1), Oujda (1), Tan Tan (1) et Salé (1)», a-t-il détaillé.

Le Maroc compte désormais 12 936 cas actifs sous traitement (36 pour 100 000 habitants), la plupart se trouve dans les régions de Casablanca-Settat (4 505), Marrakech-Safi (2 363), Fès-Meknès (1 538), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (1 342) et Rabat-Salé-Kénitra (1 197).

Et d'ajouter que 189 cas seraient dans un état grave ou critique à cause de l’âge et/ou des maladies chroniques, dont 50 sous respiration artificielle. Ces cas se répartissent entre Casablanca-Settat (56), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (46), Marrakech-Safi (36), Fès-Meknès (17), Rabat-Salé-Kénitra (12), Drâa-Tafilalet (9), Souss-Massa (4), l’Oriental (6), Dakhla-Oued Ed-Dahab (2) et Beni Mellal-Khénifra (1).

Quant à la répartition géographique, la région Casablanca-Settat arrive en tête avec 263 nouveaux cas : 218 à Casablanca, 14 à Nouceur, 11 à Settat, 8 à El Jadida, 7 à Mohammedia, 3 à Mediouna et 2 à Berrchid. Vient ensuite Fès-Meknès, avec 214 infections : 79 à Fès, 45 à Taza, 35 à Meknès, 19 à El Hajeb, 18 à Sefrou, 14 cas à Taounate, 3 à Ifrane et un cas à Moulay Yacoub.

De plus, 189 cas ont été recensés à Marrakech-Safi : 99 à Marrakech, 67 à Youssoufia, 8 à El Haouz, 7 à Kelaa des Sraghna, 4 à Rhamna, deux cas à Chichaoua et deux cas à Essaouira.

Beni Mellal-Khénifra a recensé, pour sa part, 120 nouveaux cas : 47 à Beni Mellal, 31 à Fqih Bensaleh, 23 à Azilal, 15 à Khouribga et 4 cas à Khénifra.

A Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 94 nouveaux cas ont été enregistrés : 34 à Tétouan, 25 à Tanger-Assilah, 15 à Ouzzane, 14 à Larache, 4 cas à Mdiq-Fnideq et deux cas à Al Hoceima.

De plus, 82 cas ont été recensés à Rabat-Salé-Kénitra : 27 à Salé, 15 à Kénitra, 15 à Rabat, 13 à Skhirat-Témara, 9 cas à Khmissat, deux à Sidi Slimane et un cas à Sidi Kacem.

Il s’agit aussi de 34 cas enregistrés, lors des dernières 24 heures à Drâa-Tafilalet (25 à Ouarzazate, 7 à Tinghir et deux cas à Zagora), 24 cas à Souss-Massa (10 à Taroudant, 5 cas à Agadir Idda-Ou-Tanan, 4 cas à Tiznit, deux cas Inzeggane-Ait-Melloul, deux cas à Tata et un cas à Chtouka-Ait-Baha), 22 cas dans l’Oriental (12 à Oujda-Angad, trois cas à Figuig, trois cas à Taourirt, deux cas à Berkane et deux cas à Jerada).

Plus au Sud, 16 cas ont été recensés à Dakhla (Dakhla-Oued Ed-Dahab) et cinq cas à Laâyoune et un cas à Smara (Laâyoune-Sakia El Hamra). Il s’agit enfin de deux cas à Sidi Ifni, un cas à Assa Zag et un cas à Guelmimn (Guelmim-Oued Noun).