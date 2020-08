Maroc : «La Greffe», une pièce de théâtre de Driss Chraïbi enfin éditée

Tapuscrite pour les comédiens l’ayant jouée et mise en ondes sur France Culture en 1996, la pièce de théâtre radiophonique «La Greffe», de Driss Chraïbi, n’a pas été rassemblée dans un ouvrage. 24 ans plus tard, cette création est enfin éditée sous forme d’ouvrage, paru récemment aux éditions El Kalima.

Préfacée par Kacem Basfao, il s’agit d’une «chronique émouvante et drolatique d’une famille bourgeoise citadine, en butte à l’évolution d’enfants qui remettent en question ses fondements passéistes». «A travers le traitement de son sujet principal qui est le mariage mixte interconfessionnel, cette pièce théâtrale radiophonique aborde des thèmes d’une actualité et d’une universalité remarquables : rapports intergénérationnels, choc de civilisations, émancipation de la femme, relation à l’altérité, etc.», écrit le chercheur et universitaire.

Cette pièce met en scène aussi une jeune femme audacieuse, qui «sort du rang et lutte pour l’égalité entre les sexes et les croyances». Une femme vent debout contre un ancien monde et des traditions familiales conservatrices, qui dénient aux individus leur droit de choisir leur voie. Dans ce texte, on retrouve par ailleurs «l’humour, l’énergie et l’approche anticonformiste et devancière de Driss Chraïbi sur les questions de société», écrit encore Kacem Basfao.

«Driss Chraïbi n’avait pas – c’est le moins que l’on puisse dire – le sens de l’archive. De ce fait, les textes inédits et autres documents et brouillons de sa main ne sont pas légion», indique l’éditeur. «Par bonheur, il a connu, comme auteur et producteur, une longue carrière radiophonique, riche et passionnée selon ses propres termes, qui permet de présenter aux lecteurs de la collection PIM des éditions El Kalima un genre nouveau, celui du théâtre radiophonique qui connut son heure de gloire dans les années 1950-1960», lit-on en présentation du livre.

Cette œuvre a été créée le 26 juin 1966, par l’auteur natif d’El Jadida et décédé en 2007. Elle constitue l’une des rares pièces radiophoniques de Driss Chraïbi qui n’a pas été adaptée à partir de ses autres écrits.