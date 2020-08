Maroc : Les stocks de sang au plus bas

Accentuée par la baisse de dons en période de confinement, la pénurie de sang à usage médical inquiète une nouvelle fois les centres régionaux de transfusion au Maroc. Depuis la fin de juillet, les stocks s’amaigrissent davantage dans le pays, mais aussi à travers le monde durant la période estivale. Cette année, la tendance s’est renforcée avec la pandémie du nouveau coronavirus, estime auprès de 2m.ma Khadija Lahjouji, présidente du Centre national de transfusion sanguine.

Dans un entretien accordé au site, la spécialiste a estimé que le stock national équivaut à quelques 1 250 sacs au plus, ce qui ne permettra de couvrir que trois à quatre jours, avant épuisement. Selon elle, le manque se ressent encore plus dans les grandes villes, «à commencer par Casablanca, Rabat en second lieu, puis Tanger, Marrakech et Fès, où les Centres hospitaliers universitaires (CHU) ont grandement besoin de sang en quantités». Les stocks sont bien plus que dans le rouge, puisque le seuil minimal pour ne pas se retrouver en manque ne dois pas être en dessous de sept jours, a alerté Khadija Lahjouji.

Affirmant que le confinement et l’urgence sanitaire ont eu leurs effets aussi sur la baisse du nombre de donneurs, la spécialiste tient à rassurer que «toutes les mesures préventives pour limiter la propagation de la pandémie sont respectées dans les centres de transfusion, de manière à permettre aux citoyens de s’y rendre de manière sûre, sans avoir à s’inquiéter sur une éventuelle infection au virus».

Dans ce sens, la responsable appelle les citoyens à contribuer aux dons de sang pour couvrir le manque, les centres de transfusion restant ouverts pour accueillir les donneurs même pendant l’état d’urgence sanitaire.