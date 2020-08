Affaire de l'ANRE : Pour les élus du PJD, les nominations «manquent de légitimité» et sont invalides

Les nominations, par le président de la Chambre des représentants, de trois membres de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité (ANRE) sont «invalides et manquent de légitimité selon la logique de la Constitution et de la loi», ont affirmé dimanche soir les élus du PJD à la Chambre basse.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion exceptionnelle et repris par le site PJD.ma, les élus de la Lampe ont exprimé leur «profond mécontentement quant à la méthodologie avec laquelle le président de la Chambre des représentants géré ces nomination, loin de la logique démocratique et constitutionnelle». Et de considérer que Habib El Malki a «violé à nouveau les exigences du règlement intérieur de la Chambre, surtout l'article 347».

Tout en assurant que le bureau des élus du PJD à la Chambre basse «rejettent les trois nominations», les parlementaires du parti au pouvoir rappellent avoir déjà dénoncé «celles qui l'ont précédée». Le communiqué cite ainsi celles à la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) et celle au sein de la Commission du droit d'accès à l'information (CDAI). Des nominations qui «ont toutes été effectuées de manière individuelle sans consultation préalable des membres du bureau de la Chambre des représentants, des chefs des groupes parlementaire et avec une logique étroite et unilatérale qui ne prend pas en compte le pluralisme politique, la parité et la spécialisation», ajoutent-ils. Et de rappeler «les excuses» présentées par le président de la Chambre des représentants, suite à ces désignations en 2018.

Les députés du PJD appellent ainsi à la tenue d'une «réunion d'urgence pour discuter de la question de ces nominations et (...) mettre un terme définitif à ces décisions unilatérales».