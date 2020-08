Europa league : Le FC Séville en finale grâce à Yassine Bounou

Le FC Séville a déjoué tous les pronostics dimanche soir à Cologne en Allemagne. Le club andalou a éliminé les Anglais de Manchester United par deux réalisations à une, grâce notamment à son gardien Yassine Bounou.

Le Marocain a été l’auteur d’une belle performance, sauvant à plusieurs reprises son équipe. Bounou a quasiment gagné tous ses duels face à Antony Martial, Mason Greenwood et Marcus Rashford. La seule occasion qu’il a cédée aux Anglais était à la 9e minute sur un pénalty tiré par le Portugais Bruno Fernandes.

Longtemps mis sur le banc de touche du FC Séville, Bounou réalise une belle fin de saison sportive suite à la blessure du gardien titulaire.

La presse espagnole n'a pas tari d’éloges sur l’exploit du Marocain. «Le FC Séville de Lopetegui et Bounou sauvent l’orgueil du football espagnol en Europe», écrit El Confidencial. «Bounou rapproche le FC Séville de la sixième», salue pour sa part La Razon. Une référence au 6e trophée de la compétition de l’Europa League que le club andalou pourrait remporter dans les jours à venir.

