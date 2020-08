La nouvelle clôture de Ceuta et Melilla sera plus élevée que celle des Etats-Unis

L’entreprise fabricante de la nouvelle clôture de Ceuta et de Melilla, Tragsa, a également participé à l’appel d’offre du Département américain de la sécurité intérieure pour la construction du mur séparateur avec le Mexique. Ce même mois, le ministère de l’Intérieur espagnol a commencé à mettre en place les nouvelles clôtures des deux enclaves, avec plus de 10 mètres de haut et à leur sommet un rouleau qui remplace les concertinas (lames). Citées par El Confidencial, des sources proches du projet soulignent que c’est la première fois que des barrières aussi hautes sont utilisées dans cette zone frontalière.

Selon les mêmes sources, cette hauteur dépasse d’un mètre celles que le président américain, Donald Trump a décidé pour la frontière avec le Mexique. Pour un budget de 17 millions d’euros (8 pour Ceuta et 9 pour Melilla), les clôtures sont conçues pour ne couvrir que les zones les plus vulnérables aux tentatives de passage de groupes de migrants.

Ainsi, «la structure est entièrement en acier et mesure 2,5 mètres de large. La partie inférieure de la barrière comprend des barres verticales et au milieu des plaques sans treillis. Les quatre mètres supérieurs sont constitués d’une partie couronnée d’un cylindre métallique», décrit le média espagnol.

L’année dernière, le ministère espagnol de l’Intérieur a mandaté Tragsa pour effectuer des travaux de renforcement des clôtures, de remplacement des concertinas et de construction de nouvelles sections «dans les zones les plus vulnérables» du périmètre frontalier de Ceuta. Ce dispositif pourrait être équipé aussi de capteurs de mouvements.

El Confidencial rappelle, par ailleurs, que Tragsa a été chargée de mettre en place des barrières anti-missiles pour Israël, en 2018, au alentours des aéroports d’Ilan et d’Asaf Ramon.