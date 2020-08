Abdelilah Benkirane condamne le régime d’Al Sissi

Le décès en prison d’Issam Al Aryan, haut cadre des Frères musulmans égyptiens, a donné l’occasion à Abdelilah Benkirane de décocher des flèches en direction du président Abdelfattah Al Sissi.

«Avec grand regret, le régime actuel en Egypte traque tous les citoyens, petits et grands, arrêtant tout le monde et les plaçant dans des conditions misérables qui les conduisent finalement aux sorts d’Al Aryan et du président Mohamed Morsi (décédé en juin 2019, également en prison, ndlr)», a déploré l’ancien chef du gouvernement dans des déclarations au média qatari Arabi21.

«Les dirigeants arabes et musulmans, même dans les circonstances les plus sombres, avaient l'habitude de traiter leurs opposants avec une grande conscience et, dans de nombreux cas, ils ont réussi à les persuader de se ranger de leur côté», a-t-il expliqué. Une approche à laquelle le régime Al Sissi ne semble pas s’inscrire, laisse entendre Abdelilah Benkirane.

«Maismalheureusement, nous avons été accablés par des régimes qui ne voient que l’éradication, les abus et la torture comme moyens de vaincre leurs adversaires.» Abdelilah Benkirane

Pour mémoire, le PJD avait organisé en août 2013 une grande manifestation à Rabat, conduite par l’épouse de Benkirane, condamnant le massacre du 16 août 2013 de centaines de fidèles de Frères musulmans à la Place Rabiaa El Adaouïa au Caire par les forces d’Al Sissi.