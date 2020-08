Football : La FRMF se penche sur la situation des sociétés sportives

Le Comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a consacré sa réunion, tenue jeudi par visioconférence, à l'évaluation de la reprise de la saison courante et à la présentation de la situation actuelle du processus de création des sociétés sportives, au foot féminin et au contrat-type des joueurs amateurs.

Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a par ailleurs souligné l'impératif de respecter le protocole sanitaire lié à la pandémie du nouveau coronavirus, pour le bon déroulement de l’activité footballistique nationale.

Il a également indiqué que la FRMF et la La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) sont disposées à accompagner les clubs afin de dépasser ces conditions sanitaires.

Le président de la Commission contrôle et gestion, Abdelaziz Talbi, a, quant à lui, donné un aperçu sur la situation actuelle que connait le processus de création des sociétés sportives par les clubs de Botola pro D1 et D2 selon les dispositions de la loi 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports.

Le président de la FRMF a en outre affirmé que le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports poursuivra l’aide financière promise aux clubs ayant répondu à toutes les conditions de création de la société sportive et ce dès le début de la semaine prochaine.

Concernant le développement et la promotion du football féminin, Lekjaa a rappelé les clauses du contrat-objectifs signé, le 6 août 2020, entre la FRMF, la Ligue nationale de football féminin, les Ligues régionales et la Direction technique nationale.

Sur demande du président de la Ligue nationale du football diversifié (LNFD), Taha El Mansouri, il a été décidé d'acter le report de la reprise du championnat national de football en salle à une date ultérieure, en raison de la crise sanitaire.

A l’issue de cette réunion, et en coordination entre le président de la FRMF et le président de la LNFP, il a été procédé à la nomination de Khalid M’ghafri au poste de secrétaire général de la LNFP. Mouad Hajji, ex-directeur des sélections nationales, a été désigné coordonnateur général suite à la fin de son mandat de secrétaire général de la CAF.