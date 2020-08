France-Maroc : La RAM reprend ses vols dans les deux sens

Le Royal air Maroc (RAM) et Air France, par réciprocité, ont été autorisées à reprendre leurs vols spéciaux, depuis et vers la France, permettant ainsi aux Marocains résidant à l’étranger, aux résidents étrangers au Maroc et aux étudiants marocains de se déplacer. En effet, ces trois catégories de voyageurs sont exempts des restrictions de déplacements par voie aérienne, mises en place à cause de la pandémie du nouveau coronavirus.

Selon le quotidien Assabah, cité par Le360, 150 vols par semaine seront opérés, dans le cadre de cette opération spéciale, qui totalisera ainsi 300 allers-retours pour 24 000 passagers hebdomadairement.

Ces décisions ont pris effet vendredi et couvriront toute la période de l’état d’urgence sanitaire, prorogé au Maroc jusqu’au 10 septembre prochain, sauf modification.