Philippines : Les Affaires étrangères se saisissent du dossier des touristes bloqués au Maroc

Le secrétaire aux Affaires étrangères, Teodoro Locsin Jr. a appelé jeudi la diplomatie de son pays à se pencher sur le sort des touristes philippins bloqués au Maroc, à la suite de plaintes selon lesquelles la mission temporaire des Philippines à Rabat aurait ignoré leur appel à l’aide. «Je sais que nous n’avons pas d’ambassade au Maroc (…) mais c’est aussi le travail [de la mission temporaire]», a écrit Locsin sur son compte Twitter.

Le responsable exprime ainsi ses voeux de voir ses compatriotes rapatriés à bord du «premier vol disponible», rapporte Manilla Bulletin. «En attendant, faites que l’équipe assure l’hébergement et la nourriture», a-t-il plaidé. Son appel fait suite à une publication sur les réseaux sociaux d’un ressortissant philippin bloqué au Maroc, depuis mars, cherchant désespérément une aide du gouvernement de son pays pour un rapatriement immédiat.

«Cela fait près de six mois que j’implore de l’aide et demande des conseils, mais la représentation ici n’est pas en mesure d’intervenir et ne fait que nous ignorer, donner des excuses et faire des remarques grossières», a écrit l’internaute, cité par le média philippin. Il s’est demandé aussi pourquoi des pays voisins du Maroc «avaient réussi à organiser des vols de rapatriement pour les Philippins souhaitant rentrer chez eux, alors que ceux bloqués ici avaient déjà exprimé leur volonté d’acheter leur propre billet d’avion vers un pays voisin où il y a des vols de rapatriement vers les Philippines», a-t-il indiqué.

En juin dernier, l’ambassadrice par intérim des Philippines au Maroc, Maria Agnes Cervantes, a confirmé qu’elle recevait des demandes de rapatriement. La représentante a alors affirmé être en contact avec lesdits ressortissants «pour s’assurer que leurs préoccupations sont prises en compte».