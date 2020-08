Casablanca : Le bilan de la Police administrative communale, un an après sa généralisation

Entre le 4 juillet 2019, date de sa généralisation à Casablanca, et juin 2020, les unités de la Police administrative communale ont effectué 20 249 opérations de contrôle sanitaire des commerces, réparties notamment entre les actes de sensibilisation (8 796) et l'établissement de PV après constatation d'infractions (11 453), donnant lieu à 6 262 avertissements et 194 décisions de suspension temporaire d'activité.

Les actions de terrain des contrôleurs communaux ont permis de recenser 453 véhicules abandonnés dans les différents secteurs de la capitale économique. A cet effet, des correspondances ont été envoyés aux parties concernées pour que ceux-ci soient placés dans les fourrières municipales, du fait qu'ils peuvent représenter une source de prolifération des nuisibles (rongeurs et insectes) et l'amoncellement des détritus, tout comme les 351 «points noirs» de déchets constatés.

Les unités de la PAC ont été également mobilisées pour le contrôle de plus de 580 boucheries, dans le cadre des efforts de lutte contre l'abattage clandestin et la protection de la santé des consommateurs, a détaillé le directeur de la police administrative de Casablanca, Adil Nejjar.

Concernant l'exploitation du domaine public par les commerces et les ateliers d'artisan, la police administrative a entrepris 19 548 actions déclinées en 8 858 opérations de sensibilisation, 10 690 PV d'infraction, 9 784 avertissements et 2 603 décisions de libération de l'espace public.

Il a été, d'autre part, procédé, en compagnie de l'autorité locale, à l'enlèvement de 4 485 panneaux publicitaires placés de manière anarchique et illégale, a ajouté le responsable.

S'agissant du secteur de l'urbanisme, la PAC a soumis 1 455 actes de notification aux autorités compétentes en vue de prendre les mesures appropriées contre les contrevenants.

La police administrative communale est placée sous le contrôle de la présidence du Conseil de la ville de Casablanca et bénéficie de l'accompagnement de la société de développement locale de Casablanca Prestations pour des missions technique, logistique et juridique.