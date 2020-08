La Juventus pénalisée par la FIFA pour sa transaction avec Al Duhail pour le transfert de Benatia

La Juventus Football Club a reçu cette semaine une amende de la FIFA qui lui a reproché de ne pas avoir respecté les règles lors de la conclusion du contrat marquant le départ du défenseur Mehdi Benatia vers le club qatari Al Duhail il y a un an et demi.

Selon la presse italienne, les Bianconeri sont ainsi contraints de payer 40 000 francs suisses (environs 405 980 dirhams) car une clause était incluse dans le contrat, empêchant le club qatari de vendre ultérieurement le défenseur central marocain à une série d'équipes italiennes et au Paris Saint Germain. Après deux bonnes saisons, le joueur marocain avait ainsi perdu de nombreuses places, joué très peu et a été vendu à 8 millions d'euros (plus deux bonus) à Al-Duhail, rappelle-t-on.

Ce contrat a été analysé par le Transfer Matching System (TMS), un système de contrôle de la FIFA, qui a constaté quelques anomalies en ce qui concerne le règlement sur le statut et le transfert des joueurs.

La FIFA a ainsi découvert la clause qui impacte des équipes italiennes et viole ainsi ses règles. En effet, jusqu'à la fin de 2021, Al-Duhail ne peut pas vendre Benatia à Naples, Rome, Milan, l'Inter, la Lazio et même au Paris Saint Germain.

«En cas de violation de la déclaration et de la garantie visées ci-dessus, Al Duhail versera à la Juventus un montant net de 5 000 000 euros immédiatement après l'enregistrement du joueur par l'un des clubs mentionnés au point», énonce le contrat.

La sentence qui a condamné la Juventus remonte à il y a un an, mais vient d’être mise en évidence par CalcioMercato.com. Elle est également consultable sur le site de la FIFA qui a puni le Champion d’Italie, car il limitait aussi la liberté du club qatari, conclut-on.