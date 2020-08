Le Marocain Rahal Boulgoute, acheteur potentiel du club de football de Gênes

Depuis quelques jours, plusieurs médias italiens se sont intéressés au sujet la vente et l’'acquisition du club de football de Gênes (Genoa CFC) et ses potentiels acheteurs.

«Celui qui retient le plus l'attention est Rahal Boulgoute», rapporte mercredi le média italien Alphabet City. Celui-ci souligne que ce Marocain est arrivé en Italie à l'âge de 12 ans. «Il a toujours vécu en Toscane où il est devenu en 30 ans un véritable magnat de l'industrie, désormais à la tête de la holding Marita», ajoute-t-on. Et d’affirmer que la recherche médicale, le design et l'immobilier font partie des nombreux intérêts auxquels Boulgoute se consacre.

«Son entreprise dispose également d'une ligne de crédit auprès de la Banque islamique de développement et entretient de bonnes relations avec la famille royale marocaine», précise le média.

Quant à l’acquisition du club de Gênes, Rahal Boulgoute a confié à La Gazzetta dello Sport avoir rencontré Enrico Preziosi, président du club de football et «rédigé un contrat préliminaire» qui prévoie l’entrée du Marocain dans la société propriétaire du club.

De son côté, l'un des porte-paroles de Preziosi a révélé que la négociation «se déroule à distance, car Boulgoute a contracté la Covid-19 et doit pour le moment rester au Maroc», ajoute-t-on.

En attendant «Preziosi doit réunir ses partenaires dans une assemblée générale pour permettre à l’entrée de l'entrepreneur marocain dans le capital de la société», et devrait se retrouver avec une participation de 28%, conclut-on.