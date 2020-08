Libre circulation à Tindouf : Une vidéo qui conteste la réponse de Josep Borrell

Pour les Sahraouis, sortir de Tindouf s’apparente au parcours du combattant. En témoigne une vidéo de plus de trois minutes à laquelle Yabiladi a eu accès. La séquence, qui date du mercredi 12 août, montre une centaine de véhicules tout terrain stationnés au camp Rabouni (le siège administratif du Polisario) en attente des autorisations des autorités algériennes pour quitter les camps.

Dans un message audio, parvenu à notre rédaction, une femme dénonce ce blocus dans un dialecte locale, affirmant que les Sahraouis «ne demandent ni essence ni gasoil mais uniquement le droit de sortir des camps».

La même revendication a été portée par les commerçants. Ils ont d’ailleurs organisé deux sit-in de protestations, les 4 et 9 août, contre la fermeture des frontières décidée par l’Algérie.

Ces deux témoignages apportent un son de cloche différent de celui défendu par l’Espagnol Josep Borrell. Dans sa réponse du 10 août à une question écrite de l’eurodéputée italienne, Silvia Sardonne, le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et à la Politique de sécurité précise que les Sahraouis «peuvent désormais se déplacer librement entre les camps et entre Tindouf et les camps. Les contrôles se font à l'entrée de la ville de Tindouf».