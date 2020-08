Le PAM et l’USFP placent les leurs au conseil de l’Autorité de régulation de l’électricité

Quatre ans après sa création, la liste des membres du conseil de l’Agence nationale de régulation de l’électricité est enfin publiée au Bulletin officiel dans son édition du 12 août. L’ANRE a en effet vu le jour en vertu de la loi n°48-15, publiée au BO du 9 juin 2016.

Comme d’habitude la composition du conseil a obéit aux considérations partisanes. Grâce au pouvoir du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, trois membres de l’USFP et proches de Driss Lachgar ont pu accéder au conseil de l’ANRE pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois. Il s’agit de Mehdi Mezouari, ancien député, Mustapha Ajab et Seghir Baali. Hakim Benchamach a également profité de son titre pour caser trois membres du PAM : Ahmed Touhami, également ancien député, Mohamed Badir et Khalid Hannioui.

L’article 25 de la loi 48-15 accorde aux présidents des deux Chambres du Parlement le droit de désigner, chacun, trois membres du conseil de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité. Cette logique de partage du butin a été également constatée à l’occasion de la désignation des heureux élus aux conseils d'administration du CNDH et de la HACA.

Les autres personnes composant le tour de table du conseil de l’ANRE sont Idriss Chater (bâtonnier), Mohamed Mahrouk et Mohamed Bernanou. Les trois ont été nommés par décret ministériel. En revanche le président Abdellatif Bardach avait été désigné à l’occasion du conseil des ministres, présidé par le roi Mohammed VI, le 20 août 2018.