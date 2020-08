Coronavirus : Le milieu scolaire est-il prêt à adapter les mesures sanitaires préventives ?

Les cours de la rentrée se feront-ils en présentiel de manière totale, partielle, ou le ministère de l’Education nationale reconduira l’enseignement à distance ? A moins d’un mois de la rentrée scolaire, le département de Saïd Amzazi n’a pas encore tranché. Pourtant, le programme de préparation de la rentrée est d’ores et déjà publié. Concernant la situation épidémiologique, liée à la pandémie du nouveau coronavirus, le ministère ne précise pas de traitement spécifique, mais indique seulement que les mesures s’adapteront à l’évolution de la condition sanitaire du pays.

Les enseignants restent pour le moins dans le flou. Secrétaire général du Syndicat national de l’enseignement (SNE) au sein de la CDT, Abdelghani Raki confie à Yabiladi que les représentants du corps pédagogique n’ont pas eu la possibilité de faire des propositions ou des observations, dans le cadre d’une large consultation qui n’aura pas eu lieu. «Pour les raisons d’urgence sanitaire que nous connaissons, le programme a dû être publié plus tard que prévu», concède-t-il. Cependant, il estime que «nous en savons plus sur cette situation avec des chiffres qui parlent d’eux-mêmes» et que «le ministère ne peut pas se permettre d’émettre une feuille de route qui ne tient aucunement compte de cela».

Dilemme entre l’accès à l’enseignement ou aux nouvelles technologies

Pour Abdelghani Raki, les défis de la rentrée scolaire vont bien au-delà. «Pour le moment, le ministère passe sous silence l’exode inversée des élèves : nous nous attendons à ce que plusieurs milliers issus des écoles privées s’inscrivent dans le public, après la polémique sur les services des groupes scolaires pendant le confinement», prévoit-il.

Au regard de la Constitution, des lois et de l’éthique, il insiste : «l’Etat est dans le devoir de mettre des bancs dans les établissements publics à la disposition de tous les élèves demandeurs, ce qui n’est pas encore le cas». «Il n’est pas responsable de prétexter que les écoles du royaume ne peuvent accueillir tout le monde. Pour ces élèves également, ni les moyens logistiques ni humains n’ont été préparés», alerte encore le syndicaliste.

Abdelghani Raki souligne qu’«il faut s’attendre à accueillir un nombre encore plus élevé dans les premières années de collège et le tronc commun au lycée» puisque beaucoup d'élèves ont été admis à des niveaux scolaires sans les seuils habituellement en vigueur. Selon lui, «tous ces éléments font que le surnombre sera encore plus important cette année, à un moment où la rentrée scolaire doit se faire dans le respect des mesures de distanciations, conformément aux recommandations de l’OMS, en allégeant la capacité des classes». Là où en est la situation, «cela ne peut se faire qu’à travers un système de roulements, sans lequel nous risquons d’assister à l’émergence de foyers infectieux dans le milieu scolaire», s’inquiète le spécialiste.

Pour cause, «l’enseignement à distance a prouvé son échec», selon Raki, bien qu’«il existe des expériences intéressantes, grâce aux efforts d’enseignants, d’administrateurs, d’élèves et de parents, mais qui ne peuvent être généralisées au niveau national dans l’immédiat». En effet, le syndicaliste estime que le maintien exclusif de cette option risque d’accentuer les disparités, en termes d’accès au service public de l’éducation.

«Nous vivons dans un pays où le gap technologique est encore conséquent. Certaines régions sont précaires, au point où les élèves n’ont pas accès aux contenus numériques de manière égale. C’est la problématique qu’il faut régler avant la reconduction de l’enseignement à distance pour tous.»

Capitaliser sur les initiatives pour créer des synergies

Professeur de psychologie de l’éducation et président de l’association ATFALE (Alliance de travail dans la formation et l’Action pour l’enfance), Khaled El Andaloussi considère que l’année scolaire dans le contexte de la pandémie ne peut être réussie, sans sensibilisation en amont. «Nous sommes dans une situation inédite, particulière, dans la mesure où les enfants n’ont pas fréquenté l’école depuis mars. Il faut réfléchir à un accueil adapté à cette situation», estime l’enseignant à l’Université Mohammed V de Rabat.

«Instaurer des règles de vie, en insistant sur le côté sanitaire et sur la bienveillance est important : il ne faut pas donner aux enfants le sentiment d’être responsables de la situation actuelle.»

Dans ce sens, Khaled El Andaloussi préconise de capitaliser sur les réflexions et les initiatives lancées par les professionnels intervenant dans le champ de l’éducation et de l’enfance, de manière à ce que les initiatives bénévoles et les outils conçus pour l’accompagnement des parents comme des élèves servent de base à adapter, selon les catégories, les niveaux scolaires et le rapport aux nouvelles technologies. «Le ministre se doit de concevoir un guide accessible à tous, dans le cas des cours présentiels comme ceux à distance», plaide-t-il.

Khaled El Andaloussi rappelle aussi que la facilitation de l’enseignement à distance est un vieux projet, que l’urgence sanitaire accélère aujourd’hui. Cependant, le chercheur avertit que cette forme d’enseignement ne doit pas se substituer aux cours présentiels, «surtout que l’école n’est pas qu’un espace d’enseignement mais c’est d’abord un lieu de création du lien social chez les enfants».

Khaled El Andaloussi affirme que «toute pédagogie valable doit se baser sur l’interaction, intégrant la personnalité des enfants, la réalité de chaque écolier et le décloisonnement des savoirs dans la relation éducative», pour que «l’enseignement ne soit pas réduit à l’acte scolaire».