Pays-Bas : Interdiction d’entrée pour les voyageurs en provenance du Maroc

Ferdinand Grapperhaus, ministre néerlandais de la Justice et de la sécurité / DR.

A partir de mercredi 13 août à minuit, les voyageurs en provenance du Maroc et à destination des Pays-Bas ne pourront plus effectuer de vols, au risque de se voir interdits d’entrée au territoire. Cette mesure a été annoncée par le ministère néerlandais de la Justice et prendra effet, compte tenu de la situation épidémiologique au Maroc, qui montre une recrudescence des infections au nouveau coronavirus.

«Malheureusement, la situation sanitaire au Maroc s’est tellement détériorée que les Etats membres de l’Union européenne ont décidé, le 7 août, de retirer ce pays de la liste des pays pour lesquels l’interdiction d’entrée pourrait être levée, afin de protéger la santé publique», a indiqué le ministre néerlandais de la Justice et de la sécurité, Ferdinand Grapperhaus.

Actualisée vendredi dernier pour exclure le royaume, cette liste vaut recommandation, certains Etats de l’UE ayant une politique plus restrictive ou plus souple. Ainsi, les Pays-Bas auront attendu le 13 août pour l’appliquer.

En effet, le ministre néerlandais a précisé que la décision avait été prise sur la base «d’une évaluation des risques sur la situation sanitaire», avec un comparatif où le nombre de nouvelles infections par 100 000 habitants doit être inférieur à la moyenne européenne, fixée le 15 juin dernier.

Quelques exceptions à ces restrictions sont toutefois en vigueur, pour permettre au corps diplomatique et militaire, au personnel de santé, aux travailleurs frontaliers, aux professionnels de transport de marchandises, de pêche, du secteur de l’énergie et des sociétés offshore, ainsi que les étudiants, les passagers en transit, ou ceux qui doivent se déplacer pour une urgence familiale.