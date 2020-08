Coronavirus : Réservations impossibles sur le site d’Air France ?

Après l’annulation de tous les vols programmés à partir du 11 août et leur remplacement par des voyages de la Royal air Maroc (RAM), c’est sur le site d’Air France que les réservations sont devenues impossibles. Les vols ont en effet disparu de la plateforme. Des messages reconnaissant le souci ont été envoyés à des usagers qui ont interpellé la compagnie.

Selon cette correspondance, le transporteur aérien français dit être «actuellement en attente d’autorisations gouvernementales pour assurer les vols de et vers le Maroc». «Néanmoins, nous avons suspendu la vente de billets», ajoute le message. En attendant, les voyageurs désireux rentrer se retrouvent au pied du mur, après avoir acheté des billets dont les vols ne figurent plus sur les programmes de voyage. Situation d'autant plus problématique que la RAM renvoie vers Air France pour les vols du Maroc vers la France.

Au Maroc, la récente prorogation de l’état d’urgence sanitaire à cause de la pandémie du nouveau coronavirus a impliqué la déprogrammation des vols prévus initialement au lendemain du 10 août. Quant aux voyageurs, ils ont été plusieurs à penser avoir réservé des vols spéciaux tel qu’annoncé début juillet. Dans ce nouveau programme spécial maintenu jusqu’au 10 septembre prochain, la RAM propose à ses usagers de changer de destination ou d’obtenir un avoir.