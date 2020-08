Coronavirus : Les pharmaciens se disent prêts à contribuer à la sensibilisation et au dépistage

«Au Maroc il est temps de mener la réflexion pour un système de santé équitable et des soins de qualité», a déclaré, ce mardi, le président du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), Mohammadine Boubekri.

Lors d’un webinar organisé par la Société marocaine des sciences médicales (SMSM), le responsable a estimé que la crise actuelle due au nouveau coronavirus a montré les insuffisances et les fragilités de notre système de santé, appelant ainsi à un «consensus entre les différents partenaires et institutions».

Et d’ajouter que le CNOM plaide ainsi pour une refonte du système de santé axée notamment sur une «généralisation de la couverture sanitaire», une «valorisation des médecins» et un «vrai partenariat public-privé». L’instance appelle aussi à «revoir les attributions du CNOM et des sociétés de la Santé» et de «travailler ensemble pour un nouveau système de la Santé», en profitant de l’actuel élan engendrée par la crise sanitaire.

Pour sa part, Saadia Motaouakkil, présidente du Conseil de l’ordre Sud des pharmaciens (COSP), a indiqué que «les pharmaciens peuvent contribuer au dépistage et si le ministère le juge nécessaire pour augmenter les tests», en les réalisant dans les officines.

La responsable a estimé qu’avec l’implication du secteur libéral pour soulager le secteur public, les autorités sanitaires doivent «penser à la disponibilité des traitements».

«Le pharmacien est toujours prêt à éduquer et à sensibiliser pour que les citoyens puissent être conscients de la gravité de la situation. Face à cette lassitude et ce relâchement qu’on constate, le pharmacien est appelé à s’impliquer et orienter et nous sommes prêts à élaborer des affiches éducatifs avec un code QR pour les centres de références afin que le citoyen puisse s’orienter et orienter sa famille.»

Saadia Motaouakkil

La présidente du Conseil de l’ordre Sud des pharmaciens a également souligné qu’il existe 12 000 pharmacies sur tout le territoire national. «Exploitons donc ces espaces au mieux et renforçons le rôle du pharmacien», a-t-elle conclu.