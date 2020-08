Le CHU de Casablanca alerte sur les cas Covid+ arrivant dans un état grave

La semaine dernière au Maroc, tout les records ont été battu s’agissant de la pandémie du nouveau coronavirus. Ainsi, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca, la hausse des admissions de patients en réanimation ont été accompagnée d’une augmentation des cas admis dans un état grave et un record de décès.

Lors d’un webinar organisé par la Société marocaine des sciences médicales (SMSM) organisé ce mardi, Moulay Hicham Afif, directeur du CHU Ibn Rochd de Casablanca a d’abord exposé l’état des lieux et le bilan du CHU Ibn Rochd. «Jusqu’à maintenant, nous avons un double défi : assurer la riposte contre la Covid-19 et prendre en charge les patients qui souffrent d'autres pathologies», a-t-il rappelé.

Le directeur du CHU de Casablanca a énuméré les mesures prises, dans le cadre d’une riposte dynamique adoptée à l’évolution épidémiologique. De ce fait, trois services de réanimation et trois services de soins intensifs supplémentaires en plus d’un service de convalescence ont été ouverts dès le début de la pandémie, a-t-il ajouté. Début juillet, un seul service dédié à la Covid-19 a été maintenu, alors que les autres services ont repris une activité non-Covid.

Un record d’hospitalisation depuis fin juillet

Mais vers le 20 juillet, avec l’augmentation des cas positifs dans la région, le CHU a été contraint de rouvrir deux unités de soins intensifs et trois services de réanimation supplémentaires. «Il y a toujours la possibilité d’apporter une capacité litière additionnelle et nous avons la possibilité d’ouvrir d’autres services de réanimation et de soins intensifs à condition de pouvoir déployer les ressources humaines nécessaire», a-t-il ajouté.

Pour les patients pris en charge depuis le début, Moulay Hicham Afif a indiqué que le CHU de la capitale économique est à plus de 85 000 tests de dépistage cumulés. La semaine dernière, l'hôpital a admis un total de 220 patients, avec une progression sensible du nombre de malades hospitalisés au niveau des services de réanimation.

«Le maximum que nous avons fait durant le mois de mars était 16 malades en réanimation. Il y a eu après un déclin du nombre de malades hospitalisés hebdomadaire, mais à partir de juillet, il y a eu une augmentation du nombre de malades hospitalisés», a-t-il souligné.

«Malheureusement, lors de la semaine du 20 au 27 juillet, nous avons battu le record et la semaine dernière en hospitalisant 48 patients au niveau des services de réanimation du CHU.» Pr. Moulay Hicham Afif

Les cas admis en réanimation en net augmentation

Le pic d'admission quotidienne des nouveaux cas se situe à partir du 20 juillet, avec 12 hospitalisations en réanimation. «Depuis, il n’y a pas une journée sans nouvelle admission en réanimation. Malheureusement, le nombre de décès augmente égalemment depuis le 20 juillet», alerte-t-il.

«La semaine dernière, le nombre de décès cumulés au niveau du CHU a été de 24 personnes. De plus, la proportion de malades qui arrivent dans un état grave, pratiquement agonisant et qui décèdent quelques heures après leur arrivé aux urgences dépasse les 20%.» Pr. Moulay Hicham Afif

Pour sa part, le professeur Houcine Barrou, Chef de service de réanimation au CHU Ibn Rochd a rappelé que durant la première phase, plus de la moitié (55%) arrivaient dans un état critique. «L’intubation a été effectué sur 36% des malades dès leur admission mais la ventilation non-invasive était suffisante pour pallier aux besoins en oxygène alors que les décès étaient au nombre de 11», a-t-il expliqué.

Toutefois, pour le mois de juillet, «un malade sur 2 a été intubé à l’admission, ce qui est énorme alors que la mortalité a été de 85% sachant que plus de 20 malades n’avaient aucune comorbidité», a-t-il mis en garde. Pour la dernière semaine du mois dernier, on remarque aussi que les malades arrivent dans un état grave et 23% décèdent à l’accueil des urgences. Ils arrivent déjà agonisants, ce qui est grave», fait-il savoir.

«Aujourd’hui, nous atteignons plus de 24 décès par semaine, cela est énorme et témoigne de la gravité de l'état des malades arrivant à l’hôpital durant cette période. Les chiffres sont éloquents.» Pr. Houcine Barrou

En conclusion, le Chef de service de réanimation au CHU Ibn Rochd a martelé qu'il est impératif que chacun «intègre la gravité de cette situation ; c'est la responsabilité de tout un chacun de façon à respecter les mesures de protection».