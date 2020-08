Coronavirus : Le PJD exige de nouveaux prélèvements sur salaires

La Commission des Finances à la Chambre des représentants a examiné, ce mardi 11 août le projet de décret portant création du «Fonds d’investissement stratégique». A cette occasion, le président du groupe des députés du PJD a pris la parole pour exiger du gouvernement de nouvelles ponctions sur salaires pour financer la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

«Tout le monde est appelé à la solidarité selon le principe du volontariat. Sinon l'article 40 de la constitution doit être appliqué car la situation ne peut plus se contenter du volontariat», a menacé le président du groupe des députés de la Lampe Mustapha Brahimi.

Pour rappel, l’article 40 de la loi fondamentale a été avancé le 14 avril dans une circulaire par le chef du gouvernement Saad-Eddine El Othmani pour justifier le prélèvement de trois jours de salaires des fonctionnaires.

Le texte précise que tous les Marocains «supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles résultant des calamités nationales et des catastrophes naturelles». Une décision contestée, en son temps, par des syndicats, telles la Confédération démocratique du Travail (CDT) et l’Organisation démocratique du travail (ODT).

Le 23 juillet, le gouvernement annonçait par ailleurs que ses ministres ont décidé de faire don du 1/5ème de leurs salaires, du mois d’août jusqu’à la fin de l’année en cours, au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19. «Cette décision consacre l’esprit de solidarité dont a fait preuve toute la société marocaine sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI», avait souligné le ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion de l’exécutif.