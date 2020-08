Foyer d'infection à Safi : Plusieurs responsables d'usine et de transport poursuivis en justice

Le procureur du roi près le tribunal de première instance de Safi a annoncé, ce mardi, qu'il a été décidé de poursuivre certains des responsables de l'exploitation d'une unité industrielle de traitement de poisson à Safi, pour violation des dispositions du décret-loi sur l'état d'urgence sanitaire.

Un communiqué du procureur du roi, relayé par l’agence MAP, explique que sur la base des résultats de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet concernant les circonstances et les causes de la propagation du nouveau coronavirus dans l’une des unités industrielles à Safi, un soupçon de violation des mesures de prévention et de précaution mises en place par les autorités publiques pour limiter la propagation de l’affaire a été soulevé.

Ainsi, «il a été décidé de poursuivre certains des responsables du fonctionnement de ladite unité industrielle et les personnes chargées de suivre la mise en œuvre du protocole sanitaire dans l'établissement, ainsi que celles chargées du transport des travailleurs pour la violation des dispositions de l'article 4 du décret-loi relative à l'état d'urgence sanitaire».

«Ces responsables seront convoqués pour comparaitre devant le tribunal pour être jugés conformément à la loi», conclut le communiqué.

Début juillet, un foyer d’infection était apparu à Safi, où une centaine de cas testés positifs au Covid-19 ont été détectés. Plusieurs quartiers de la ville ont alors été isolés et les mesures de confinement instaurées.

Le 22 juillet, le procureur du roi près le tribunal de première instance à Souk El Arbaa avait décidé lui aussi de poursuivre certains responsables de la gestion des unités de production de fruits rouges à Lalla Mimouna, suite à l’apparition d’un foyer d’infection dans cette zone en juin dernier.

L’enquête, menée par les autorités locales, avait révélé «un soupçon de non-respect des mesures préventives décidées par les pouvoirs publics pour limiter la propagation du virus et assurer la sécurité des personnes», a-t-il indiqué.