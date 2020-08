Accusé d'atteinte aux sacralités de l’islam, un fonctionnaire condamné à 6 mois de prison à Youssoufia

La Cour de la ville de Safi vient de rendre son jugement, condamnant un quinquagénaire à six mois de prison ferme et à une amende de 3 000 dirhams, pour atteinte aux sacralités de l’islam.

Fonctionnaire à la commune de Youssoufia et père de deux enfants, il avait publié une caricature sur son compte Facebook, considérée comme «offensante pour la religion islamique», rappelle Lakome.

Sa condamnation a fait réagir la section Safi de l'Association marocaine des droits humains (AMDH), qui a exprimé dans un communiqué son inquiétude, en rappelant que l’homme n’a fait que partager des photos de sites publics vers son compte privé.

L’AMDH-Safi souligne que ledit fonctionnaire a été condamné en faisant appel à l’article 267 du Code pénal, par lequel «des dizaines d'activistes, d'artistes et certains citoyens ont été condamnés à des peines d'emprisonnement et des amendes financières». L’ONG dénonce, par ailleurs, que de nombreux citoyens et militants marocains ont été emprisonnés pour de «fausses» accusations alors qu’ils «n'ont fait qu'exprimer pacifiquement des opinions critiques à travers des publications sur les réseaux sociaux».

Et l’AMDH de rappeler que le fonctionnaire a été condamné, par le tribunal de première instance de Youssoufia, à 3 mois de prison, assortis de la même amende. Un premier verdict que l’ONG avait qualifié d'«injustice».

En juin dernier, la police judiciaire de Youssoufia avait procédé à l’arrestation du fonctionnaire de la ville, suite à un rapport des services des renseignements généraux de la ville. Placé en garde à vue puis déféré devant le procureur du roi près le tribunal de Youssoufia, il a été reconnu coupable en première instance.