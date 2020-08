Maroc : Plus de 400 acteurs culturels dénoncent «la répression policière et les médias de diffamation»

Réagissant à la situation des droits humains et de la liberté d’expression au Maroc, des artistes, écrivains, réalisateurs et acteurs culturels ont publié un manifeste. Intitulé «Cette ombre est là», le texte a réuni plus de 400 signatures, où l’on retrouve les cinéastes Faouzi Bensaidi, Hicham Lasri et Leila Marrakchi, les écrivains Abdellatif Laabi, Abdellah Taïa et Driss Ksikès, ou encore la chanteuse Oum.

Consulté par Yabiladi, le manifeste est en effet publié après que «plusieurs médias et organisations internationales ont dénoncé la dégradation rapide des droits économiques, sociaux et politiques au Maroc». «La situation a été exacerbée par la pandémie actuelle du Covid-19 et l'état d'urgence : les harcèlements et les emprisonnements des journalistes, les arrestations de citoyen.ne.s qui ont exprimé leurs opinions sur les réseaux sociaux, les violentes répressions des manifestations...», indique un communiqué des initiateurs.

Pour les signataires, des médias de diffamation «ont joué un rôle important dans ces violations flagrantes des droits de l’humain». «Nous, artistes et travailleur·euse·s de la culture du Maroc sommes constamment témoins d’injustices quotidiennes subies par des individu·e·s et des communautés qui se sont prononcé·e·s sur leurs conditions de vie. Nos revendications politiques en tant qu’artistes ont toujours été source d’angoisses. Nous militons sous cette menace constante du pouvoir qui peut potentiellement nous emprisonner, nous faire souffrir, nous anéantir», indiquent-ils par ailleurs.

Plus loin, les signataires s’expriment sur de récentes affaires, notamment celle des journalistes Omar Radi, Bouchra Chetouani et Hajar Raïssouni, ou encore des personnes queer et trans poussées à l’exil. Le manifeste commente également l’arrestation de Yassine Abbadi, interpellé pendant le confinement sanitaire, ou encore la dissolution de l’association Racines.

A travers ce texte, ils appellent également les individus à s’organiser, continuer de débattre, d’analyser, de s’exprimer, de critiquer et de contredire.