A Marrakech, un appel pour des médecins et infirmiers volontaires  

Alors que le Centre hospitalier universitaire et ses hôpitaux de Marrakech font face à la saturation, exaspérée par l’absence de mesures barrières et l’épuisement du personnel médical mobilisé depuis mars, un appel à des médecins et infirmiers volontaires, vient d’être lancé.

«La situation épidémiologique Covid-19 évolutive est extrêmement sérieuse et nous fait entrer dans une guerre de l'oxygène», écrit lundi soir Ahmed Rhassane El Adib, professeur à la Faculté de médecine et de pharmacie de l’Université Cadi Ayyad à Marrakech

Le professeur a rappelé que «les équipes du CHU Mohammed VI de Marrakech sont mobilisées pour augmenter la capacité d'hospitalisation en réanimation et en soins intensifs à l'hôpital Ibn Tofail», en soulignant que «50 lits de réanimation dont 20 déjà occupés et autant de soins intensifs sont prêts».

Toutefois, «le challenge est la disponibilité des ressources humaines pour fonctionner correctement et sauver le maximum de vies de nos concitoyens», affirme-t-il.

Et d’inviter tout professionnel de santé public ou privé volontaire (Médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, étudiants en médecine ou sciences infirmières, de soutien) à le contacter en privé dans le cadre de cet «appel solennel historique à solidarité régionale».